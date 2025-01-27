أثارت الفنانة المصرية رنا سماحة حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها بعد نشرها رسالة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، عقب إعلانها الطلاق من زوجها الملحن سامر أبو طالب. وكتبت رنا في منشورها: «ربنا ينتقم من كل أب بيدوّر إزاي يأذّي ابنه اللي منّه، وينتقم من كل عيلة معرفتش تربّي وبتقوّي على الغلط.. حسبنا الله ونعم الوكيل».هذه الكلمات أثارت موجة من التعليقات التي تنوعت بين الدعم والمواساة والتساؤلات حول تفاصيل الخلاف، إذ اعتبر البعض أن المنشور يحمل تلميحات مباشرة إلى خلافات متعلّقة بتربية ابنهما. في المقابل، لم تُفصح رنا بشكل مباشر عن أسباب الطلاق أو طبيعة الخلافات.يُذكر أن رنا سماحة كانت قد أعلنت زواجها من سامر أبو طالب في 2020، واستمر زواجهما فترة قصيرة انتهت بالانفصال، فيما فضّل الطرفان الاحتفاظ بالتفاصيل الشخصية بعيداً عن وسائل الإعلام.