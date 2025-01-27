باعت دار «كريستيز» للمزادات في لندن آلة غيتار للعازف البريطاني الراحل جيف بيك بـ1.2 مليون دولار، ضمن مجموعة آلات غيتار ومعدات موسيقية أخرى للعازف نفسه بيعت بـ8.7 مليون جنيه إسترليني.

وكان من المتوقع بيع الغيتار الذي يعود لعام 1954، من نوع غيبسون لِس بول «أوكسبلاد» وظهر على غلاف ألبوم «بلو باي بلو» لجيف بيك منفردًا عام 1975 واستخدمه المغني الذي توفي مطلع عام 2023، في عدد من الحفلات الموسيقية؛ بمبلغ ما بين 350-500 ألف جنيه إسترليني (بين 444-535 ألف دولار)، وشمل المزاد أكثر من 130 قطعة، من بينها آلات غيتار ومكبّرات صوت، استخدمها جيف بيك طوال حياته المهنية التي امتدت نحو 6 عقود.

وعرضت الدار آلات عدة من بينها غيتار كهربائي من نوع «فيندر» يعود تاريخه إلى عام 1990، وهي الآلة الموسيقية الرئيسية التي استخدمها جيف بيك بين عامي 1999 و2014، وبيع لقاء مليون جنيه إسترليني، علمًا أن سعره كان مقدّرًا بما يراوح بين 20 و30 ألف جنيه إسترليني.

من جانبها، قالت الخبيرة في المجموعات الخاصة والرمزية في دار «كريستيز» في لندن أميليا ووكر، في بيان، إن هذا المزاد تحية لإرث عبقري وأسطورة روك حقيقية، يحظى بالاحترام في مختلف أنحاء العالم.

ويُعتبر جيف بيك المولود في يونيو 1944 في إحدى ضواحي لندن، أحد أفضل عازفي الغيتار القادرين على الانتقال من نمط إلى آخر.