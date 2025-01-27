أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الكاتب أحمد المسلماني إطلاق اسم «موليوود» على القنوات التلفزيونية المصرية بعد عقود من شهرتها باسم «هوليوود الشرق»، مشيراً الى أن اسم «موليوود» كان محل نقاش نخبوي لسنوات عديدة، وتم طرحه لأول مرة في أواخر التسعينيات في مقال نشر بدورية «النداء الجديد»، وأكد أن هذا الاسم لم يسبق استخدامه في أي مدينة آسيوية أخرى.

وأضاف: قد يثير اسم «موليوود» جدلًا واستقطابًا، لكننا نحترم جميع الآراء والنقد البناء من المثقفين والإعلاميين، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام أجرت مشاورات مكثفة مع عدد كبير من المثقفين والمتخصصين على مدار الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن القرار لم يكن عشوائيًا أو غير مدروس.

وقال المسلماني: تم دمج قناتي «النيل كوميدي» و«النيل دراما» في قناة واحدة تحمل اسم «موليوود دراما»، ودمج قناة «الأسرة والطفل» مع قناة «النيل لايف»، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والإدارية للعاملين في هذه القنوات.

وأوضح بأن مصر تمتلك تاريخًا إعلاميًا وفنيًا عريقًا، إذ بدأ البث التلفزيوني منذ 65 عامًا، وصناعة السينما منذ أكثر من 90 عامًا، بينما تعود جذور الإذاعة المصرية إلى نحو 100 عام. وأشار إلى أن المسرح الحديث في مصر نشأ قبل نحو 180 عامًا، مما يجعل الإبداع الفني المصري مدرسة إقليمية كبرى ذات بصمة عالمية. ولهذا السبب، رأت الهيئة الوطنية للإعلام أن التعديل من لقب «هوليوود الشرق» إلى «موليوود» يعكس بشكل أفضل مكانة الصناعة الإبداعية المصرية.