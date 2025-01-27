أكد فنان العرب محمد عبده عدم تفكيره في الاعتزال، وقال في مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في «إكس»: «قاعد يسألني مذيعين تفكر بالاعتزال لا يمكن أن أفكر في الاعتزال انا مشتقلكم زي ما انتوا مشتاقيين لي أنا جاي عشان أشارككم الفرحة بالعودة انشاء الله بصحة طيبة في ليلة سعيدة بعد الغياب والتوقف اللي حصل».

وأضاف في مقطع فيديو آخر: «كما اتفقنا مع أبو ناصر سنحيي حفلة مميزة يوم 31 يناير، وفتحنا ليلة جديدة يوم 1 فبراير ليتسنى لمن لم يتمكن من الحجز ليلة 31 يناير».

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن إضافة ليلة غنائية استثنائية لمحمد عبده ضمن مفاجآت موسم الرياض يوم 1 فبراير، قائلاً: «عشانكم».

وتأتي هذه الجلسة الطربية تلبيةً لرغبة جماهيره الكبيرة بعد حفله المنتظر «محمد عبده والنجوم» في 31 يناير.