رشح الفيلم الوثائقي الفلسطيني لا أرض أخرى «No Other Land» لجائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز الأوسكار Academy Awards / Oscars لهذا العام.

وسيطر فيلم «No Other Land» على الجوائز الكبرى في الموسم الذي يسبق الأوسكار، وحقق جائزة الشرف الكبرى في Cinema Eye Honors، وجائزة أفضل وثائقي وأفضل إخراج في جوائز IDA Awards، وجائزة أفضل وثائقي أوروبي في European Film Awards، وأفضل وثائقي في مهرجان برلين السينمائي، حيث عُرض لأول مرة في فبراير الماضي.

ويروي الفيلم، الذي أخرجه 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين (باسل عدرة، حمدان بلال، يوڤال أبراهام وراشيل شور)، قصة ناشط فلسطيني من منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية، ويتناول مشاهد من مجتمعه منذ طفولته.