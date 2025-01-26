طرحت الفنانة الإماراتية أحلام ألبومها الغنائي الجديد بعنوان «العناق الأخير» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، متضمنًا 12 أغنية.

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها الرسمي في X: «أهديكم البومي «العناق الأخير»، الذي هو عُصارة 30 عام فن تعلمت فيه الكثير والكثير وما زلت أتعلم وما زال في جعبتي الكثير بإذن الله».

وأضافت: «يسعدني أن أقدّم لكم هذه الجوهرة الفنية، التي تعكس أصالة الفن الخليجي الذي لا يتغير مع مرور الزمن». وأشارت إلى أنها اختارت الأغاني وأشرفت على تفاصيل إنتاجها، واصفة العمل بأنه تجربة شخصية تتحدى نفسها من خلالها لتقديم فن يعكس هويتها ويكون مصدر فخر لها ولعائلتها وجمهورها.

واعتبرت ألبوم العناق الأخير بمثابة نقطة تحوّل في مسيرتها الفنية، وقالت: «أحلام اليوم ليست كما كانت في الماضي، لقد نضجت وتغيّرت، وحملت اسمها ليصل إلى آفاق السماء، ويشرفها ويفخر بها وطنها». وأضافت أن هذا الألبوم يسعى لتوثيق الفن الخليجي عامة والسعودي بشكل خاص.

وتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني التي لاقت إشادة واسعة من جمهور أحلام، مثل «العناق الأخير» من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، إضافة إلى «وحشتوني»، «آه من قلبي»، و«أدري تغير»، التي تمثل مزيجًا من الكلمات المبدعة والتوزيع الفني المتميز. وقد حظي الألبوم بتفاعل واسع من محبي أحلام، الذين عبروا عن إعجابهم بتفانيها في اختيار كل تفاصيل العمل وتقديمه بكل شغف وإبداع.