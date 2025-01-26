نفت الفنانة الإماراتية أحلام، الشائعات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، حول انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري.

وقالت في حديث صحفي: «بعيد عن أن مبارك زوجي فهو صديقي، علاقتي معاه مش بس حبيبي وزوجي وأبو عيالي».

وأضافت: «الناس لما شافونا في الصيف في فيديوهات مع بعض وإحنا ما عندنا فلسفة في هذا الشيء مش مضطرين ولا نبرهن للناس إننا نحب بعض أو في مشاكل بينا».

وتابعت: «إحنا كشرقيين الرجل له رجولته والمرأة لها بيتها وعيالها وعملها اليومي، وأنا في عملي 6 شهور ما تركني وترك كل شغله وصفقاته وقال لما ينزل ألبومك أطمن عليكي».

وأكملت: «يكفي إني عندي منه 3 فاهد وفاطمة ولولو، فيه بيني وبين مبارك احترام كبير وصداقة بقولكم بس ختام الموضوع هذا أنا ومبارك مش مضطرين نثبت لأي أحد أي شيء، وإحنا روح واحد ما نفترق».

وفي السياق كشف مصدر مقرب من النجمة اللبنانية نانسي عجرم انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عاماً، مشيراً إلى أن الانفصال تم بينهما منذ 2022، وأن نانسي عجرم تعيش برفقة بناتها في منطقة «سهيلة» بلبنان، مضيفاً: «أن زواجهما كان مدنياً، وأن الطرفين سيعلنان الخبر رسمياً قريباً».

ونشرت الفنانة اللبنانية، أخيراً، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع X قالت فيها: «عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنّة الحياة».

وتزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص عام 2008،، وأنجبت ابنتها الأولى «ميلا» في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان «يا رب تكبر ميلا»، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية «إيلا»، وأصدرت أغنية بعنوان «حضري لعبك» في يوم ميلادها. وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة «ليا»، وغنت لها أغنية بعنوان «ليا».