أعلنت هيئة الأفلام السعودية انضمامها إلى شبكة هيئات الأفلام الآسيوية (AFCNet)، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2004، وتضم أكثر من 50 عضوًا من 19 دولة ومنطقة في قارة آسيا، بما في ذلك الهيئات والمكاتب والمنظمات ذات العلاقة، حيث ستعزز هذه الخطوة التعاون مع الجهات السينمائية الأخرى بما ينعكس على بناء شراكات إستراتيجية تحقق تبادلًا ثريًا للمعرفة والخبرات.

ويأتي انضمام الهيئة إلى الشبكة كجزء من جهودها الرامية إلى تطوير صناعة الأفلام من خلال دعم المشاريع السينمائية المحلية والإقليمية، وتشجيع الإنتاج المشترك، وتعزيز الثقافة السعودية عالميًا.

وفي خطوة مماثلة، كانت هيئة الأفلام قد أعلنت في وقت سابق انضمامها أيضًا إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية (AFCI)، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 360 هيئة أفلام من أكثر من 40 دولة؛ وتهدف إلى دعم وتمكين وتبادل المعرفة بين هيئات الأفلام حول العالم، حيث يسهم ذلك في تطوير قطاع الأفلام عالميًا بشكل مستدام ومتوازن، مما يعزز فرص التعاون بين الصناعات السينمائية العالمية.

وتواصل الهيئة العمل على توسيع الفرص المتاحة للسينمائيين والمبدعين من خلال توفير منصات جديدة لعرض الأعمال السينمائية، ودعم التوزيع، والترويج لمواقع التصوير، وتفعيل برامج الحوافز؛ بهدف دفع صناعة الأفلام السعودية إلى آفاق أوسع.

ويأتي انضمام هيئة الأفلام إلى شبكة هيئات الأفلام الآسيوية (AFCNet) تعزيزًا لموقع المملكة على الخارطة السينمائية العالمية ويدعم رؤيتها الثقافية والسينمائية، التي تسعى لتحقيقها من خلال توسيع نطاق التعاون الدولي.