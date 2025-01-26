احتفى النجم السوري سامر المصري بلقاء والدته بعد 14 عاما من الغياب قضاها خارج سورية. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً صوراً للمصري خلال لقائه بوالدته وتقبيله يدها والاحتفال بوصوله.

ونشر العقيد فيديو على حسابه على موقع الصور إنستغرام قال من خلاله: «عاشت سوريا حرة»، كما صرح المصري في الفيديو قائلا: «استنيني يا أمي استنيني، أخيراً هاجي أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمي، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللي ضحوا من أجل سوريا».