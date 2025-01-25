ضمن مفاجآت موسم الرياض 2024، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة «إكس» إضافة ليلة غنائية استثنائية لفنان العرب محمد عبده يوم 1 فبراير، قائلاً: «عشانكم». وتأتي هذه الجلسة الطربية تلبيةً لرغبة جماهيره الكبيرة بعد حفله المنتظر «محمد عبده والنجوم» في 31 يناير.

ومع انتهاء حفله في موسم الرياض، يستعد محمد عبده لإطلالته المنتظرة في الكويت ضمن فعاليات فبراير الكويت، إذ يحيي حفلاً يوم 14 فبراير، في أجواء تتزامن مع «يوم الحب»، ليُمتع جمهوره الخليجي والعربي بسهرة طربية من القلب إلى القلب.

ليالٍ فنية أصيلة تجمع بين الرياض والكويت، إذ يواصل رمز الطرب والفن الراقي محمد عبده تألقه.