عاش زوار النسخة الخامسة من موسم الرياض ليلة موسيقية استثنائية على مسرح «محمد عبده أرينا»، الذي تزيَّن بتفاصيل جمالية، حين أحيا الموسيقار العالمي هانز زيمر حفلة جمعت بين الإبداع الموسيقي والإبهار البصري، وتوّجت بتكريم خاص من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وانطلق الحفل بمقدمة ممتعة استخدمت فيها إضاءات درامية ومشاهد بصرية خلابة بدأت من مناظر صحراوية لتتدرج إلى مشاهد مستقبلية، مما أضفى أجواء ساحرة على بداية الأمسية.

وتبع ذلك أداء مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي ألّفها زيمر لأفلام عالمية، أبرزها مقطوعات «Dune-Mombasa»، و«Wonder Woman»، و«Pirates of the Caribbean»، وتزامنت هذه المقطوعات مع عروض بصرية مذهلة عززت من الأثر الدرامي للحفل.

ومع عودة الحفل في الجزء الثاني، انتقل الحضور إلى أجواء أكثر عاطفية مع مقطوعات مثل «Dune Love Theme» و«Last Samurai»، حيث استُخدمت الإضاءات وأجواء العرض لتأخذ الجمهور في رحلة موسيقية تعكس تنوع الثقافات والحضارات.

وبلغ الحفل ذروته في الجزء الأخير الذي تميز بأداء مقطوعات شهيرة مثل «Interstellar» و«Lion King»، حيث امتزجت الموسيقى بإسقاطات بصرية تفاعلت مع الحاضرين بشكل مذهل.

واختُتمت الأمسية بأداء مميز لمقطوعتي «Bond» و«Time»، صفق له الجمهور الذين جاؤوا من كل مكان ليحضروا ليلة لا تنسى من ليالي موسم الرياض.

وقد عبر هانز زيمر عن شكره وامتنانه لجمهور موسم الرياض من خلال رسالة مسجلة اختُتمت بها الأمسية، حيث شكر الحضور على تفاعلهم وحماسهم، قبل أن يغادر الجمهور المسرح على أنغام مقطوعاته الهادئة التي رافقتهم كخاتمة مميزة لليلة استثنائية بكل مافيها من نغم.

وجاء هذا الحدث تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحتلها موسم الرياض كمنصة عالمية للفنون والإبداع، حيث نجح في استقطاب أحد أبرز الأسماء في عالم الموسيقى التصويرية.