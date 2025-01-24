أكدت الفنانة أحلام أن التعاون مع الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في ألبومها الأخير يُعد محطة فارقة في مسيرتها الفنية، مشيدةً بموهبته الفريدة وقدرته على صياغة الكلمة الراقية التي تلامس الإحساس.

وفي حديثها لـ«عكاظ»، قالت أحلام: «تشرفت بالغناء من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد للمرة الثانية في ألبومي الأخير بعد أغنية تشرق الشمس. وهو شاعر عظيم أتابع قصائده بشغف منذ سنوات، وكنت دائمًا حريصة على حضور أمسياته الشعرية، وآخرها التي أقيمت في السعودية».

وأضافت: «عندما طلبت أغنية جديدة، قال لي الأمير: سأعطيك عملًا مكبلاً. شعرت بمسؤولية كبيرة لأن هذا النوع من الأعمال يتطلب أداءً قويًا وإحساسًا عاليًا. حين استمعت إلى اللحن، شعرت بالتحدي، لكن زوجي مبارك الهاجري كان دائمًا مشجعًا قال لي: (أنت صوت مميز، غني بثقة ولا تخافي)».

وعن كلمات الأمير وتعاونه معها، قالت: «هذا التعاون منحني إحساسًا أكبر بالمسؤولية تجاه جمهوري. عندما كتب الأمير في تغريدة أن هذا العمل من كلماته وغنائي، شعرت بفخر كبير. مثل هذه الكلمات تدفعني دائمًا لتقديم الأفضل».

وحول حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض، اختتمت أحلام حديثها قائلة: «الحفلة كانت تجربة استثنائية وسط جمهور عظيم. الأجواء كانت مليئة بالشغف والحب، وسعادتي بتفاعل الجمهور لا توصف. موسم الرياض أصبح منصة عالمية تعكس جمال السعودية واحتضانها للإبداع».

يُذكر أن ألبوم أحلام الأخير وأداؤها في موسم الرياض حققا إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية العربية.