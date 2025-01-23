فازت ثلاثة أفلام روسية بجوائز في المهرجان السينمائي الدولي الـ23 الذي أقيم في العاصمة البنغلاديشية دكا.

وأعلن منظمو المهرجان فوز الفيلم الروسي «غريب» للمخرج إيفان سوسنين بالجائزة في فئة الأفلام الروحية، كما حقق الفيلم الدرامي «في مكان ترقص فيه الغرانيق» للمخرج الروسي الكبير ميخائيل لوكاتشيفسكي جائزة «أفضل فيلم للأطفال»، وفاز فيلم «يوم مثل هذا بالضبط» للمخرجة الروسية كلاوديا كورشونوفا، بجائزة خاصة من لجنة التحكيم في فئة «أفلام المخرجات».

وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان الفيلم «يكشنبة» («الأحد»، 2023) للمخرج الأوزبكي شوكير خليكوف.

وحظي المهرجان السينمائي الدولي في دكا لعام 2024 بمشاركة أكثر من 220 فيلما من 75 دولة، بما في ذلك 20 فيلما روسيا.