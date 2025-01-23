تنظم مبادرة «سيرة القاهرة» معرضا خاصا للاحتفاء بذكرى مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الأحد 2 فبراير في بيت السناري.

يبدأ المعرض في تمام الساعة 4 مساءً ويحتوي على دوريات ومجلات قديمة تناولت سيرة أم كلثوم وطوابع بريدية تذكارية، كذلك عملات ومسكوكات ضُربت خصيصا لها، يعقبه تنظيم فعالية «ليلة السماع» مع مؤرخ التراث الموسيقي المصري هيثم أبو زيد للحديث عن محطات تاريخية نادرة في حياة كوكب الشرق وعرض وتحليل مقطوعات نادرة لها.

وتعد سيرة القاهرة، مبادرة مستقلة، تأسست أواخر عام 2020، على يد الباحث التاريخي عبدالعظيم فهمي، الذي تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ، وفتنته القاهرة وشوارعها وأزقتها، وبدأ يحكي حكايتها لربط الناس بتاريخ المدينة التي يسكنون فيها، ثم بعد ذلك، قامت المبادرة بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية تحت عنوان «من دروبها العامرة» التي تروي حكايات المدينة وحاراتها وأزقتها، كان آخرها فيلم «مجاذيب القرافة»، الذي يروي عن تاريخ جبانات القاهرة، وما تحمله من تراث مصري متنوع وثري.