ألزمت محكمة كويتية الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بدفع 8253 ديناراً كويتياً كتعويض مادي ومعنوي لصالح المنتج خليل التميمي، طليق الفنانة، وأصدرت المحكمة قرارا بمنع الفضالة من السفر لإدانتها في قضية السب والقذف التي رفعها ضدها التميمي.

ونشرت الإعلامية مي العيدان تفاصيل الحكم عبر حساباتها، ما أثار الجدل حول أن يكون الحكم السبب وراء غياب إلهام الفضالة عن حضور حفل جوائز جوي أوورد 2025.

وذكرت بأن المحكمة ألزمت الفنانة بدفع مبلغ 8253 دينارًا كويتيًا كتعويض مادي ومعنوي لصالح خليل التميمي.

وأضافت أن قرار منع السفر كان يمكن رفعه مباشرة إذا تم دفع المبلغ في المطار دون الحاجة إلى توقيع القاضي، معربة عن استغرابها من عدم اتخاذ هذا الإجراء.