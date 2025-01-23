كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ انطلاق تصوير أحدث أفلام النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز The Seven Dogs والمتوقع عرضه في السينما الفترة القادمة.

وقال المستشار آل الشيخ على صفحته الشخصية على فيسبوك: «اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه».