تحفظ مركز شرطة الحوامدية في محافظة الجيزة على 3 أشخاص متهمين بحرق سيارة عماد دياب شقيق الفنان المصري عمرو دياب خلال وقوفها أمام أحد المنازل.

واستطاعت الجهات الأمنية التوصل إلى الجناة بعد التحفظ على السيارة لفحصها من قبل فرق الأدلة الجنائية، استجواب السائق الخاص بعماد وعدد من المواطنين، وعمدت أجهزة الأمن إلى تتبع كاميرات المراقبة التي أظهرت تورط 3 أشخاص بالواقعة، قاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقدمة السيارة، ما أدى لاحتراقها، قبل أن يتم إخماد النيران بواسطة الجيران.

وأشارت التحقيقات الأولية في البلاغ المقدم من السائق المقيم في منطقة الحوامدية إلى أن شخصا وبصحبته 2 آخرين سكبوا على السيارة محل الواقعة وبها بعض الأشخاص مادة سريعة الاشتعال على السيارة، مما تسبب ذلك في إشعال النار فيها.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة على خلافات سابقة مع السائق وقرر الانتقام منه، وأضاف المتهم أمام رجال المباحث أنه لم يكن يعلم أن السيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب.

ووجه سائق السيارة اتهاما لأحد أفراد أسرة مطلقته، وشخصين آخرين، بسبب خلاف أسري، وتم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.