أعلن الفنان الأردني عمر العبداللات في تصريح خاص لـ«عكاظ» ألبومه الجديد الذي يصفه بـ«السعودي الخالص»، حيث تعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين السعوديين لتقديم أعمال تعكس الهوية الفنية للمملكة، مشيرًا إلى أن الألبوم بالكامل يحمل بصمة سعودية مميزة سواء في الكلمات أو الألحان.

وأشار العبداللات إلى أن الألبوم يتضمن تعاونًا جديدًا مع الشاعر صالح الشادي، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعهما تمتد لسنوات طويلة، وسبق أن أثمرت عن أعمال ناجحة لاقت استحسان الجمهور. وأضاف: «صالح الشادي ليس فقط شاعرًا مبدعًا، بل هو صديق وشريك فني أعتز به، وأعمالنا دائمًا تحمل الطابع الذي يمس القلوب».

وعن مضمون الألبوم، أوضح العبداللات أنه يعبر عن روح المملكة وأصالتها من خلال كلمات وألحان سعودية خالصة، قائلاً: «حرصت على أن يكون الألبوم انعكاسًا لثراء الثقافة السعودية وعمقها الفني، وهذا التعاون مع المبدعين السعوديين أعتبره خطوة مهمة في مسيرتي الفنية».

وفي سياق آخر، تحدث العبداللات عن انبهاره بالمشاركة في فعاليات موسم الرياض، خصوصًا بعد حضوره لأداء السير أنتوني هوبكنز الموسيقي، حيث قال: «كان من المدهش رؤية السير أنتوني في وجه مختلف كموسيقي ومؤلف كبير. هذه التجربة تثبت أن موسم الرياض يجمع بين مختلف أشكال الإبداع».

واختتم العبداللات حديثه بتوجيه شكره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الموسم العالمي، ومؤكدًا أن ألبومه الجديد سيكون هدية لجمهوره الذي يقدّر الفن الأصيل والمبدع.