كشف الفنان حسن الرداد حقيقة حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بشكل غير مباشر، خلال تصريحات له على هامش حفل «JOY AWARDS 2025»، حينما سئل عن حقيقة حمل إيمي فقال ضاحكاً: «ربنا يسهل إن شاء الله».

وأكد الرداد أنه يستعد لتقديم مسلسل «عقبال عندكم»، بالمشاركة مع إيمي سمير غانم في رمضان 2025. وأشار حسن الرداد إلى أن العمل كوميدي، وتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور.

واستقرت الجهة المنتجة على تغير اسم العمل من «مش هو ولا هي» إلى «عقبال عندكم» الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، والعمل مكون من 15 حلقة، وجارٍ في الفترة الحالية الاتفاق على تفاصيله كافة، وهو من إخراج علاء إسماعيل.

ويُعد مسلسل «عقبال عندكم» استكمالاً لثنائية حسن الرداد وإيمي سمير غانم، بعد أن اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، إذ قدّما في الدراما مسلسل «حق ميت» الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي «فرقة سيكا»، وبعد ذلك ظهر الرداد ضيف شرف في مسلسل «نيللي وشريهان» الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.