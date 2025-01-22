أثار غياب الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن عزاء والدها الذي أقيم مساء الأحد الماضي تساؤلات الحضور واستغرابهم، وشهدت مراسم العزاء تضارباً في المعلومات بين الفنانة الشهيرة وشقيقها وائل عبدالعزيز، لاسيما وأنها أعلنت عن إلغاء العزاء قبل أن يعلن شقيقها عن إقامته في نفس الموعد ولكن في مكان مختلف عن المكان المعلن من قبل.

وبرر وائل غياب شقيقته عن العزاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيراً إلى اكتفائها بتلقي العزاء في المدافن نظراً لأسلوب بعض الصحفيين أو أصحاب المواقع المعتاد في مثل هذه الظروف، مشيراً إلى أن «إقامة العزاء ثاني يوم كان بالاتفاق بينهما وأرجو عدم إثاره الفتنة بين أفراد أسرتي».

وأكد بأن شقيقته لم تقصر في تلك المحنة، حيث كتب قائلاً «أختي مقصرتش في وفاة والدنا وعملت اللي عليها وزيادة.. وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة».