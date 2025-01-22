أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ إعادة التوزيع الموسيقي للنشيد الوطني وتنفيذ مقطوعات موسيقية بارزة ومميزة مستوحاة من حياة السعوديين مثل موسيقى آرابيا، وذلك بالتعاون مع الموسيقار العالمي هانز زيمر.وقال المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: «التقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر، الأسطورة Hans Zimmer، وتناقشنا كثيرا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبا.. ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي، وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة».وأضاف: «عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له، كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها، وقد لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل، ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى».والتقى رئيس الهيئة العامة للترفيه مع الموسيقار العالمي في الرياض خلال حفل توزيع جوائز Joy aowaeds الذي حظي بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي والنجوم العالمين.وتتميز أعمال الموسيقار الألماني بدمج أصوات الموسيقى الإلكترونية مع الترتيبات الأوركسترالية التقليدية، وألّف زيمر موسيقى لأكثر من 150 فيلما، وفاز بجائزتي أوسكار لأفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلمي The Lion King (1994) وDune (2021).وحقق زيمر أربع جوائز جرامي، وتم ترشيحه لثلاث جوائز إيمي، وجائزة توني، كما ورد اسمه في قائمة أفضل 100 عبقري حي، التي نشرتها صحيفة ديلي تلغراف في 2007.