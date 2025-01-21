فيما احتفى المغني الجزائري فوضيل بإصدار أحدث أغانيه بعنوان «فاتي»، انتقد عدد من رواد التواصل الاجتماعي من محبي مغني الراي المقيم في المغرب تشابه لحن العمل الصادر قبل يومين والمصنف في فئة «البوب» بلحن أغنية «ثلاث دقات» لصاحبها أبو ويسرا، التي صدرت عام 2017 وحققت نجاحا مبهرا ومشاهدات مليونية، واتهم عدد منهم، فوضيل بسرقة لحن «ثلاث دقات»، مستغربين لجوء فنان بحجمه إلى هذه السرقة المفضوحة، خصوصا أن أغنية ثلاث دقات معروفة جدا، ولا يمكن للأذن أن تخطئ لحنها من أول وهلة.ولم تقتصر الانتقادات على اللحن، بل تجاوزته إلى فكرة الفيديو كليب المصور في حارات مدينة مراكش بمشاركة المؤثرة الملقبة بـ«سكينة غلامور»، نظراً للشبه الكبير مع آخر الإصدارات الفنية للنجم المغربي حاتم عمور بعنوان «درب» والتي أطلقها قبل أسابيع فقط.ورصد المعلقون عددا من نقاط التشابه بين الإصدارين الفنيين، ليس على مستوى التصوير ومواقعه فحسب وإنما كذلك على مستوى الكلمات.