أعرب الفنان القطري علي عبدالستار عن سعادته البالغة بتكريمه في فلسطين، حيث زُرعت شجرة زيتون باسمه في الجبال المقابلة للقدس، تقديراً لدوره الفني في دعم القضية الفلسطينية. وأشار عبدالستار إلى أن هذا التكريم جاء نظير غنائه وإنتاجه العديد من الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية، خصوصاً خلال فترة الغزو الغاشم على غزة.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، كشف عبدالستار عمله الفني الجديد الذي وصفه بأنه مفارقة للألوان التي قدمها سابقاً، إذ يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة «آه يالأسمر»، من كلمات وألحان يوسف العماني. وأضاف أن الأغنية ستُطرح بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب خاص بها في الكويت، الذي يتولى إخراجه المخرج علي سلطان.

وسيشهد الكليب مشاركة ضيف الشرف الإعلامي والممثل الكويتي عبدالله الطليحي، ما يضيف لمسة مميزة إلى العمل. وأكد عبدالستار أن الأغنية الجديدة تمثل مرحلة فنية مختلفة بالنسبة له، إذ يسعى من خلالها إلى تقديم تجربة موسيقية جديدة لجمهوره في الخليج والوطن العربي.