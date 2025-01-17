اختتمت الورشة الفنية لعدد من معلمي ومعلمات مادة التربية الفنية بمدارس مكتب تعليم الفيحاء بتعليم جدة بإنتاج أكثر من 50 عملاً تشكيلياً تناولت مواضيع ورموز يوم التأسيس بأسلوب تجريدي معاصر، وقدّم الورشة الفنانون التشكيليون مهدي العقيلي، وحاتم فلمبان، وبإشراف من مشرفتي مادة التربية الفنية بالمكتب مرفت قواص، وبدور الغامدي.

وقدّم مدير مكتب تعليم الفيحاء شرف بن سلطان الزهراني شكره للمعلمين والمعلمات، وقال: «أنتم من يعوّل عليكم تعليم جدة في إبراز نشاطات الإدارة الفنية ولا أدل من ذلك إلا وجودكم دائما في مقدمة المشاركين بمعارض الإدارة والمحافظة، متمنيا لكم دوام التوفيق وأن تنعكس هذه الأعمال الجميلة بثقافة فنية على أبنائنا وبناتنا في مدارسكم ليستشعروا أهمية يوم التأسيس وأنه يوم غيّر مجرى التاريخ وأسّس لدولة أصبحت دولة عظمى بفضل سياسة ولاة الأمر وحكمتهم منذ مرحلة التأسيس إلى يومنا هذا».

بدورها أكدت رئيسة شعبة التربية الفنية بالمكتب مرفت قواص أن الورشة لاقت تفاعلاً كبيراً من المعلمين والمعلمات، وقالت: «تجاوب جميع المشاركين مع مقدمي الورشة ما دعانا إلى تمديد فترة إقامتها نزولا لرغبتهم»، مقدمة شكرها وتقديرها لمقدمي الورش.

المشرفة على الورشة بدور الغامدي، قالت: «الفنانون الكبار مهدي عقيلي، وحاتم فلمبان قدما أسلوبا وتكتيكا جديدين لمفهوم التجريد اللوني بعناصر يوم التأسيس ما كان سبباً في تجاوب المشاركين بشكل كبير؛ لأنه أسلوب جديد وحديث في إنتاج الأعمال».

كما تخللت الورشة محاضرة فنيه بعنوان «تناغمات لونية» قدمتها الفنانة التشكيلية رحمه علي.

يذكر أن المشاركين في الورشة من المعلمين: عبدالله الغامدي، علي الطيار، أحمد النعمي، عقيل عطاس، عطية الغامدي، خالد الزهراني، طارق الغامدي، ومن المعلمات: حليمة الخزاعي، ريم الغامدي، آلاء الجحدلي، أروى المرتضى، ريم المالكي، ابتسام الشريف، إيمان القحطاني، أريج الحماد، ميرفت باسودان، خلود الحازمي، علياء عبدالله، نجود الشريف، وأمل الشهري.