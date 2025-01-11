احتضنت جدة ليلة طربية استثنائية، حيث اجتمع عشاق الفن الخليجي في حفلة مميزة أحياها النجمان الكبيران نوال الكويتية ورابح صقر، برعاية تقويم فعاليات جدة.

الحفل الذي أقيم وسط حضور جماهيري غفير في عبادي الجوهر أرينا بدأ مع الإطلالة الأنيقة للفنانة نوال، التي أسرت القلوب بأغنياتها العذبة وأدائها المميز. ولم يخلُ المشهد من الحنين والرومانسية حين صدح صوتها بأغنيتها «وسط جدة ضاع قلبي» التي أهدتها لجمهور العروس.

ثم جاءت فقرة رابح صقر، الذي طال انتظاره من جمهوره في جدة بعد غياب استمر عامين، قدم عرضاً حماسياً أعاد الذكريات بأجمل أغنياته، مثل «ما عاد تسأل»، و«في منتهى الرقة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.