أكد الفنان خالد عبدالرحمن في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه يخطط للعودة إلى تقديم «السامريات»، وهو اللون الفني الذي ارتبط به وحقق من خلاله نجاحاً واسعاً. وقال: «صحيح، هناك إن شاء الله نية. الآن جمعنا أكثر من عشر قصائد، والنية أن نطرح ألبومين ونقدمهما كسامريات. شكراً لكم.».

وجاء هذا التصريح على هامش حفلته الأخيرة ضمن فعاليات موسم الرياض، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً لافتاً مع أغانيه التي ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور.

وعبّر الفنان خالد عبدالرحمن عن شكره العميق لرئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على الدعم الكبير الذي يقدمه للفنانين السعوديين ولفعاليات موسم الرياض، مشيراً إلى رغبته في إقامة حفلة ثانية ضمن الموسم لمواصلة لقاء جمهوره الوفي.

وأوضح خالد عبدالرحمن أن مشروع «السامريات» يعد امتداداً لرحلته الفنية التي يحرص فيها على تقديم ألوان متنوعة تحاكي ذائقة جمهوره، مؤكداً أن جمهور «مخاوي الليل» هو الحافز الأكبر لاستمراره في تقديم الجديد.