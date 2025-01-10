في رد خاص لـ«عكاظ» علّق الفنان عبدالمجيد عبدالله على التغريدة التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ العام الماضي حول مشروع أغنية جديدة من ألحان فنان العرب محمد عبده وغناء عبدالمجيد عبدالله، التي لم تبصر النور حتى الآن، قال عبدالمجيد: «أنا أيضاً لا أزال أنتظر هذا المشروع.. أنا جاهز للغناء، لكن أين لحن محمد عبده!».

جاء ذلك خلال الحفل الذي احتضنه «موسم الرياض» برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث أحيا «أمير الطرب» ليلة غنائية فريدة حملت اسمه على مسرح «محمد عبده أرينا» في بوليفارد الرياض، وسط حضور جماهيري غفير جعلها ليلة «ترند» و«Sold out»، إضافة إلى متابعة واسعة عبر البث الفضائي المباشر.

عبدالمجيد عبدالله تألق في هذه الليلة التي تعتبر محطة جديدة في مسيرته الحافلة بالعطاء والنجاح، حيث قدم مجموعة من أغانيه الذهبية التي رسخت مكانته كحالة غنائية متفردة، إضافة إلى غناء عدد من أعماله الجديدة من ألبومه الأخير «حكَى واجد»، الذي صدر أخيراً من إنتاج شركة روتانا.

الحفل، الذي قاده موسيقياً المايسترو السعودي وليد فايد، تميز بتصاميم فنية فريدة رافقت أداء عبدالمجيد على خشبة المسرح. وعلى مدار فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة، أطرب عبدالمجيد جمهوره بأكثر من 25 أغنية، أبرزها: «حن الغريب»، «يا بعدهم كلهم»، «ابن الأوادم»، «احتاجلك»، «يا منيتي»، «من مثلك»، و«احبس العبرات».

وفي لفتة مميزة، عزف عبدالمجيد على آلة العود، ليضيف أجواءً من الحميمية والإحساس المرهف في ليلة شتوية باردة دفأتها ألحانه وأداؤه المتميز. وودع عبدالمجيد جمهوره بابتسامة وأداء استثنائي، مؤكداً تطلعه للقاء جديد في النسخة القادمة من موسم الرياض.