في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين قطاع الإعلام وتعزيز جودة المحتوى التلفزيوني والرقمي في المملكة، أعلنت مجموعة روتانا الفضائية، إحدى أبرز الشركات الإعلامية في المنطقة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة التصنيف الإعلامية (MRC)، الرائدة في قياس نسب المشاهدات وتحليل الأداء الإعلامي في المملكة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز استخدام البيانات وتحليلها لتحسين تجربة المشاهدين ورفع كفاءة الإنتاج الإعلامي، حيث ستتيح الاتفاقية لمجموعة روتانا الاستفادة من خدمات القياس والتحليل التي تقدمها MRC، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى بيانات دقيقة حول أداء القنوات والمحتوى الإعلامي.

يأتي هذا التبني في ظل قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية اعتماد نظام KSA TAM كمعيار وطني رسمي لقياس نسب المشاهدة. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي التزام روتانا الراسخ باستخدام البيانات الدقيقة والمرخصة، ما يوفر رؤى غير مسبوقة حول نسب المشاهدة عبر قنواتها المختلفة.

يعد نظام KSA TAM حلاً متقدماً لدمج البيانات، حيث يتميز بقدرته على جمع وتحليل بيانات تفصيلية حول سلوك الجمهور حيث يقوم النظام برصد نسب المشاهدة عبر الأوقات العادية وأوقات الذروة والفترات الخاصة، مع تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع البرامج وأداء الإعلانات على مستوى كل دقيقة، من خلال تصنيف القنوات بناءً على حصة الجمهور ونسب المشاهدة، ويمكن للمعلنين تحسين استراتيجياتهم الإعلامية بشكل كبير.

كما يتيح النظام للمعلنين فرصة الاستفادة من تقييمات مفصلة لما بعد الحملات الإعلانية، حيث يوفر بيانات شاملة حول مدى الوصول والتكرار والتكلفة لكل ألف مشاهدة (CPM) والنقاط الإجمالية للتصنيف (GRP) والتكلفة لكل نقطة GRP. ينعكس أداء KSA TAM الطبيعي في سلوك المشاهدة على كل من التلفزيون والمنصات الرقمية، مما يسهم في تطوير استراتيجيات إعلامية شاملة تركز على المحتوى وتلبي احتياجات جماهير متنوعة.

واعتباراً من يناير الجاري 2025، ستخضع خمس من قنوات روتانا الرئيسية للقياس باستخدام نظام KSA TAM، ما يتيح الحصول على بيانات دقيقة حول تفاعل الجمهور، أنماط استهلاك المحتوى، وتأثير الإعلانات.

وتأتي هذه الشراكة بعد جهود دؤوبة بذلتها MRC للوصول إلى «المعيار الذهبي» في مجال قياس الأداء الإعلامي، حيث نجحت في تطوير أدوات ووسائل قياس متقدمة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية. وبفضل هذه التقنيات، أصبحت الشركة قادرة على تقديم بيانات وتحليلات دقيقة تدعم صناع القرار في تحسين استراتيجياتهم الإعلامية. وتركز الاتفاقية بين الطرفين على تعزيز استخدام البيانات لتحليل أداء البرامج ومراجعة نسب المشاهدة بدقة، في استجابة للتوجهات الحديثة في صناعة الإعلام التي تعتمد بشكل متزايد على التحليلات العميقة لفهم تفضيلات المشاهدين وتحسين استراتيجيات الإنتاج.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: «تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ومحورية لقنوات روتانا، حيث يُتيح نظام KSA TAM للمعلنين وصُنّاع المحتوى فهم احتياجات الجمهور بدقة وعرض ما يلبي تطلعاتهم. كما يُقدّم للمعلنين معلومات دقيقة حول الفئات المستهدفة، مما يُسهم في تعزيز استراتيجيات الإعلان وبالتالي قدرة روتانا على ربط العلامات التجارية بجمهورها بفعالية عالية.». وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية المهندس بندر المشهدي: «نحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة روتانا التي تُظهر التزاماً حقيقياً بتقديم محتوى محلي مميز يلبي تطلعات الجمهور وتأتي هذه الاتفاقية في وقت استثنائي، حيث نقترب من الانتهاء من المرحلة التجريبية لقياس نسب المشاهدة عبر الأجهزة الذكية. هذه الاتفاقية تمثل ثمرة سنوات من الالتزام بتطوير أدوات القياس والبيانات التي تساهم في تعزيز منظومة الإعلام».

وأضاف: «هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو تقديم حلول مبتكرة تدعم صناعة الإعلام. وتبني نظام KSA TAM كعملة قياس رئيسية يعكس التزامنا بتوفير أدوات قياس حديثة ترتقي إلى المعايير العالمية. واتفاقيتنا مع روتانا تُبرز هذا الالتزام وتساهم في دعم المحتوى المحلي ليواكب تطلعات الجمهور ويعزز مكانة الإعلام السعودي إقليمياً وعالمياً».

واختتم حديثه قائلاً: «تمتلك مجموعة روتانا الفضائية محتوى متنوعاً يشمل الأفلام، والبرامج الحوارية، والمحتوى الموسيقي، وغيرها من الإنتاجات المميزة. وهذه الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لتحليل هذا التنوع وتطويره بما يحقق أقصى استفادة للمشاهدين».