أحيا الفنان راشد الفارس أولى حفلاته في عام 2025 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث اجتمع الجمهور من مختلف أنحاء المملكة للاستمتاع بأمسية غنائية رائعة.

وقدم الفنان راشد الفارس نخبة من أجمل أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور، مرددين كلماته في أجواء مليئة بالفرح والحماس.

وعبّر الفنان عن سعادته الكبيرة ببدء أولى حفلاته للعام الجديد من خلال هذا الحفل الضخم، موجهاً شكره للهيئة العامة للترفيه ممثلة برئيسها المستشار تركي آل الشيخ على الدعم المستمر للفن والفنانين. كما هنأ الحضور بالعام الجديد، متمنياً لهم عاماً مليئاً بالتوفيق والسعادة.

ويُعد هذا الحفل واحداً من سلسلة حفلات غنائية ضخمة تُقام ضمن موسم الرياض، الذي يواصل استقطاب أبرز نجوم الفن العربي، مقدماً تجربة استثنائية للجماهير من خلال فعالياته المتنوعة والمميزة.