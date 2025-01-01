تشهد فعاليات جائزة ضياء عزيز للبورتريه ومعرض «الجمل عبر العصور»، الذي نظمته أمانة محافظة جدة، وجمعية الثقافة والفنون بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة، في ختام فعاليات «عام الإبل»، إقامة العديد من الورش في مجال الفنون التشكيلية. وكانت الانطلاقة مع ورشة للفنانة نوال العمري قدمتها للفنانين وسط تفاعل كبير منهم، ومشاركة شاعر الوطن صالح الشادي وعدد من التشكيليين منهم إنصاف عبدالرحمن، وسارة ثابت، ومنى الجبر، ومسفرة الزهراني، وعمران شيخ، وميساء مصطفى، وأفنان الكثيري، وسفر الغامدي، وآلاء الغامدي.

وأبدت الفنانة نوال العمري سعادتها بالإقبال والتفاعل مع الورشة وقالت: «سعدت كثيراً بالحضور المميز للورشة، الذي تمثّل في تفاعل الفنانين والفنانات من خلال إبداعاتهم في رسم الإبل، فالشكر كل الشكر لمن جعل هذا ممكناً، وأخص بالشكر والتقدير أمانة محافظة جدة، وجمعية الثقافة والفنون على دعمهم للفنون البصرية التي تدل على رقي الشعوب».

وتعد نوال العمري إحدى التشكيليات السعوديات الشابات التي جمعت بين الثقافة الفنية والمهارة اليدوية، وشاركت في العديد من المعارض داخل وخارج المملكة، وحصلت على العديد من الأوسمة والاستحقاقات خارجياً وداخلياً، وقدمت عدداً كبيراً من الورش الفنية للفنانين والفنانات وللأطفال.