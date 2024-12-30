قبل نهاية عام 2024 بساعات، غيب الموت رائد الأغنية الشعبية في مصر الفنان أحمد عدوية، عن عمر يناهز الـ79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، لينضم لقائمة عدد كبير من الفنانين المصريين الذين أثروا الحياة الفنية العربية، تاركين وراءهم إرثاً خالداً من أعمالهم المحفورة في أذهان ملايين المتابعين في مصر والدول العربية، لمواهبهم الفريدة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال.

ومن الشخصيات الفنية التي غادرت الحياة الفنية المصرية أخيراً، الفنان القدير نبيل الحلفاوي الملقب بـ«القبطان» لكون جميع أعماله الفنية تمتاز بالرقي، فضلاً عن حضوره المميز على الشاشة والمسرح، والقدرة على تجسيد الشخصيات المركبة، إلى جانب نشاطه الفني الذي يحظى بتقدير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه شارك بآرائه الثقافية والوطنية ليصبح رمزاً للفنان المثقف الذي يجمع بين الإبداع والوعي المجتمعي.

ومن بين هؤلاء الذين رحلوا «عمدة الدراما المصرية» الفنان صلاح السعدني، الذي قدم على مدار سنواته الفنية عشرات الأعمال الخالدة، كما قدم شخصيات حافلة بالعمق الإنساني والاجتماعي، أبرزها شخصية «العمدة سليمان غانم» في مسلسل «ليالي الحلمية» التي أكسبته شهرة واسعة.

ومن الراحلين أيضاً الفنان حسن يوسف المعروف باسم «الولد الشقي» الذي امتاز بموهبته التمثيلية وأدواره المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وترك علامة فارقة في الدراما التلفزيونية من خلال تجسيده شخصية الشيخ الشعراوي في مسلسل «إمام الدعاة» الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد.

كما رحل الفنان مصطفى فهمي المعروف بـ«جان الأناقة» لكونه ينتمي لعائلة ذات أصول أرستقراطية، واشتهر بأدواره المميزة التي جمعت بين الرومانسية والدراما الاجتماعية.

وفقدت الدراما المصرية الفنانة شيرين سيف النصر التي امتازت بجمالها الطبيعي، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

كما تُوفيت الفنانة ناهد رشدي، التي بدأت مشوارها الفني في السبعينيات بموهبة كبيرة ساعدتها على تحقيق نجاحات متنوعة.

ومن الأسماء التي أسهمت في تشكيل هوية الفن العربي وتُوفيت هذا العام، نجم الكوميديا البسيطة والضحكة الدافئة الفنان عادل الفار، الذي تميز بخفة ظله وأسلوبه الفريد في إضحاك الجمهور. كما توفى أيقونة التلحين الملحن حلمي بكر بعدما قدم أكثر من 1500 لحن لمطربين عرب ومصريين. وفقدت الدراما المصرية الفنان تامر ضيائي الذي تميز بتقديم أدوار متنوعة تجمع بين الدراما والكوميديا. وكذلك الفنان الكوميدي أحمد فرحات الذي حظي بشعبية واسعة في الوسط الفني.

ومن الشخصيات التي فقدها الفن المصري، الفنانة شريفة ماهر التي تميزت بجمالها وصوتها العذب، وقدمت العديد من الأفلام التي تركت بصمة في السينما المصرية.

ورحل هذا العام أيضاً الملحن محمد رحيم، والمخرج مصطفى سالم، والمؤلف عاطف بشاي، وتُوفي المنتجون الأربعة الشباب؛ حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي في حادث سير.