يفتتح الأمير عمرو محمد الفيصل المعرض الشخصي للفنان فهد السليمان الساعة الثامنة مساء غد (الثلاثاء)، في أتيليه جدة للفنون الجميلة، الذي سيستمر أسبوعين.

وأوضح مدير أتيليه جدة هشام قنديل أنه سيتم تنظيم ندوة تشكيلية بمشاركة الفنانين والنقاد عن تجربة فهد السليمان، التي يقول عنها الناقد الفنان المصري الكبير الدكتور سامي البلشي إنها تتنقل من الواقعية إلى المبالغة والاقتباس وإعادة التركيب.

ويرى البلشي أن السليمان يسبح في بحور تشكيلية متعددة الأعماق مختلفة الأمواج، أهلته للقيام بالعديد من الأعمال المختلفة، مبيناً أنه فنان مرتبط بهواجسه الشخصية وتوقعاته الأسلوبية، فهو في حركة مستمرة ترتبط بيقين داخلي يوجهه إلى الإبحار. وأشار البلشي إلى أن فهد السليمان تناول الخيول والأشجار والأزهار والطبيعة الصامتة بحس كلاسيكي رومانسي.

يذكر أن الفنان فهد السليمان لم يبدأ مشواره بالفن إلا في بداية التسعينات، إذ كانت دراسته بعيدة عن المجال، فقد بدأ دراسته بمدارس القاهرة، وأكمل الثانوية بكلية فكتوريا كولج بالمعادي، وحصل على البكالوريوس بالإدارة والعلوم السياسية من جامعة ويستون ميتشيغن، كما حصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الحياة العملية بالسلك الدبلوماسي، ثم اقتحم مجال الأعمال التجارية، وهذه الممارسة الحياتية سواء في الدراسة أو العمل ما قبل الانخراط في الفن جسّدت لديه الحكمة المتراكمة ومكنته من قراءة الموجودات بطريقة بسيطة ورمزية يتفاعل معها بجرأة، ومن الاستمرار وطرح أول مشاركة في بداية العام الماضي، تلتها عدة معارض، منها «إحساس ضوء القمر» و«نجم سهل».