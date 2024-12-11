ضمن برنامج مواهب السوق، وفي أولى جلساته المباشرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التقت الروائية السعودية فاطمة آل عمرو بالممثل والنجم العالمي آندرو غارفيلد، بعد أن تم اختيارها من بين الحاضرين، وقد أهدته روايتها الجديدة (سماء أصلان)، التي تزامنت طباعتها قبل الجلسة الحوارية بيوم، وقد بينت له أن الرواية رومانسية كوميدية، وأنها قد اقتبست بعض الأقوال الخاصة به. وهي بلا شك أقوال رصينة تستحق الاقتباس. هذا وقد عبر غارفيلد لفاطمة عن سروره باقتباسها لبعض مقولاته، كما عبر عن شكره على الإهداء. ومن جهتها عبرت فاطمة عن سعادتها البالغة بلقاء الممثل العالمي والنجم المشهور آندرو غارفيلد. هذا وقد أوضحت آل عمرو لغارفيلد أن روايتها (سماء أصلان) سوف تنشر باللغة الإنجليزية قريباً.

«سماء أصلان» هي الرواية الخامسة للكاتبة فاطمة آل عمرو، والتي تتحدث عن شاب يدعى أصلان، ويعمل مضيفاً جوياً في مدينة جدة، من أم تركية وأب سعودي، وقد قضى بعضاً من حياته بين تركيا وأمريكا.