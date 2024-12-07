أكد الفنان القطري فهد الكبيسي والفنانة التونسية أميمة طالب على أهمية دور الفنان في تعزيز الهوية الثقافية ونقل التراث الموسيقي العربي للعالم بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مميز سبق جلستهما الغنائية المشتركة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضح الكبيسي أن الفنان يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه جمهوره ومجتمعه، قائلاً: «الفنان اليوم ليس مجرد مغنٍ، بل هو سفير لثقافته وهويته، يعكسها من خلال الموسيقى والكلمات وحتى تفاصيل إطلالته. نحن نسعى لتقديم فنٍّ يرتقي بموروثنا الثقافي ويبرز جماله بطريقة معاصرة».

من جانبها، قالت أميمة طالب: «ما يقدمه الفنان ليس مجرد أغانٍ، بل رسالة تعبر عن طموحات وثقافة جيله. الليلة نقدم جلسة طربية استثنائية تشبه جلسات خاصة، يشعر فيها الجمهور وكأنه يستضيفنا، ما يخلق رابطاً مميزاً بيننا وبينهم».

واختتم الكبيسي وطالب المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن الفن ليس مجرد ترفيه، بل وسيلة لتعزيز الهوية الثقافية ونقل القيم والتاريخ الموسيقي العربي إلى الأجيال القادمة، معتبرين أن الفنان هو مرآة مجتمعه وسفير لفنه أمام العالم.

وشهدت الجلسة التي أقيمت على مسرح محمد عبده أرينا حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً واسعاً، حيث أبدع النجمان في تقديم باقة من أغانيهما المميزة، مما أضفى أجواءً حميمية استثنائية للجمهور الذي يعشق مثل هذه الجلسات.