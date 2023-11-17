تنظم جمعية البحرين للفن المعاصر في مملكة البحرين، المعرض الجماعي السعودي «ألوان سعودية»، وذلك يوم غد (السبت) في غاليري الجمعية، بحضور عدد من التشكيليين البحرينيين والمثقفين والإعلاميين.

ويجمع المعرض فنانين تشكيليين سعوديين بارزين، وهم (عبدالمحسن الطوالة، عبدالعزيز العواجي، أحمد الفيفي، وثامر الرباط)، وتم اختيار الفنانين المشاركين لأهمية تجاربهم وتنوعها كونها تعطي انطباعاً عن التشكيل السعودي، كما يشارك الفنان الكبير محمد الرباط كضيف شرف في المعرض.

من جانبه، أكد الفنان محمد العسيري لـ«عكاظ»، أن اختيار الفنانين بهذا الشكل يعطي مساحة كبيرة لتأمل تجارب فنية سعودية مهمة، حيث يمتاز كل فنان عن الآخر باختلاف تجربته طرحاً وفكراً وثقافة، ما يجعل المتلقي يتجول بين المدارس الفنية العالمية بأسلوب وأنامل سعودية لها شأن كبير في خارطة التشكيل العربي، وتمنى العسيري للفنانين المشاركين التوفيق.