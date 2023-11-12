تستعد مجموعة من كبار نجوم الخليج العربي لإحياء «ليلة وداعية» أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ تكريماً لرحلة ستة عقود أمضاها «الصوت الجريح» الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر في خدمة الفن والأغنية، وتقديم باقة من أجمل أعماله الفنية الخالدة.وثمّن خالد نجل الفنان الراحل لـ«عكاظ» بادرة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بمناسبة إعلانه إقامة ليلة خاصة للفنان عبدالكريم عبدالقادر، ستحييها مجموعة من أكبر نجوم الخليج تحت مسمى «ليلة وداعية».كما أعرب عن امتنانه الكبير لهذا التكريم الذي سيُقام لقامة فنية ساهمت في تشكيل الوجدان الخليجي بما قدمه من عطاء فني كبير، مثمناً ما أبداه آل الشيخ من ثناء وتقدير لوالده (رحمه الله).وشكر نجل الفنان الراحل كل محبي والده والفنانين الذين سيشاركون في هذه الليلة، وعبّر عن تقديره لمبادرة المستشار تركي آل الشيخ في تكريم روّاد الغناء التي تشكل منهجاً راقياً للوفاء يتجلى ضمن فعاليات «موسم الرياض».