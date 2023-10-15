أحيا نخبة من المطربين الشباب في الوطن العربي حفلًا فنياً على مسرح سوبر دوم في جدة، (الخميس)، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ10 آلاف شخص.

الفنانة الشابة مها فتوني، قدمت باقة من أجمل أغانيها، منها «الصبر جميل»، التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

ثم قدم الفنان كريم محسن مجموعة من أغانيه الشهيرة، ومنها «أنا هفضل معاك»، و«أنا مش أناني»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتبعه الفنان أحمد بتشان، الذي قدم مجموعة من الأغاني، منها «أنا طيب»، و«أحلى حاجة في الدنيا»، يليه الفنان محمد نور، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه، منها «من أول لحظة»، و«حبيبي يا غالي».

وشهد الحفل ظهور فرقة «واما»، التي قدمت أول حفل لها في المملكة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتمت فقرتها بأغنية «حيران»، التي قدمتها للجمهور السعودي وأشعلت صالة الحضور.