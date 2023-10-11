احتفَت «استوديوهات MBC» بإطلاق العرض الأول لفيلم «سكر» في الرياض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول للفيلم في كل من القاهرة ودبي. شهد العرض الأول للفيلم في الرياض حضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والفنانين ووجوه المجتمع والمدعوّين والضيوف، إلى جانب عدد من المديرين والتنفيذيين في «مجموعة MBC».

وتخلّل الاحتفالية التي أقيمت في بوليفارد الرياض، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات الصحافة والإعلام، والتقاط الصور التذكارية والتفاعل مع الجمهور، قبل انطلاق العرض الأول للفيلم.