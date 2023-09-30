عندما يقترن الفن بالتعليم حتماً سيكون المخرج مختلفاً، لأن الأهداف ستكون إستراتيجية في الطرح ترمي لتحقيق أهداف تعليمية تربوية من خلال اللون والفرشاة.

هذا ما شاهدناه في معرض «نحلم ونحقق» الذي أقيم أخيرا ضمن فعاليات وبرامج مكتب تعليم الفيحاء في لوحة ومشاركة رئيسة شعبة التربية الفنية بالمكتب الفنانة المتألقة دوماً مرفت قواص.

لوحة «فوق هام السحب» استطاعت قواص أن تقدم فيها جملة من الرسائل التعليمية والتربوية لتحقق الهدف المنشود من إقامة مثل هذه المعارض الفنية، وهو غرس قيم الانتماء والولاء والتمكين للوطن والقيادة من خلال اللون والفرشاة.

جسدت الفنانة في لوحتها ما وصلت إليه السعودية من مكانة مرموقة على مستوى العالم حتى حلقنا سوياً فوق هام السحب، وصل شبابنا إلى الفضاء وتمكنوا وكانوا نماذج مشرفة، حيث رمزت في لوحتها للشخوص والارتقاء بهم للفضاء وفي عناصرها المتناثرة على اللوحة أوحت للمتلقي بأن السعودية ماضية بحول الله إلى برنامج فضائي على مستوى الدولة، وهذا هو ما يخطط له مهندس وباني الرؤية ولي العهد.

القواص فنانة عرفت بتقديم أعمال فلسفية لها بعد ثقافي وتربوي وتعليمي بأسلوب سريالي تجريدي شيق وألوان أكثر هدوءاً نابعة من شخصيتها الهادئة التي عرفت بها في الساحة التشكيلية.

وتحمل القواص شهادة البكالوريوس في الفنون الإسلامية ولها عضويات في كثير من الجمعيات أهمها جمعية الثقافة والفنون ومجموعة رحلة فن، ومدربة معتمدة للفنون، وشاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية، ومثلت السعودية في ملتقيات دولية، وأعمالها مقتناة للعديد من الشخصيات المحلية والعربية.