استحوذ فيلم الرعب السينمائي السعودي «تشيللو» للمُستشار تركي آل الشيخ؛ الذي دخل أسبوعه الثاني من العرض في صالات السينما، على إعجاب النُقّاد الفنيين والسينمائيين، وبات عنواناً ثابتاً للعديد من الصحف العالمية المُهتمة بصناعة السينما.وعلّق المُخرج دارين لين بوسمان، بعد العرض الأول لفيلم «تشيللو» عبر صحيفة broadway world الأمريكية بالقول: إن تجربة الفيلم في الرياض مع جمهور كبير كان أمراً سرياليّاً، لقد كنت محظوظاً جدّاً في مسيرتي بالتصوير في جميع أنحاء العالم، وأخذني فيلم تشيللو إلى السعودية وبراغ وأيرلندا، لقد كانت مغامرة خيالية، ومن حسن حظنا العمل مع نجوم المنطقة العربية، إضافة إلى جيريمي آيرونز وتوبين بيل. فعلاً كانت تجربة فريدة لا تحدث في العمر إلا مرة واحدة، وفيلم «تشيللو»، يأتي في إطار من الرعب والغموض، إذ يعبر عن تجربة سينمائية سعودية جديدة ومختلفة.كما تحدثت صحيفة Gulf news الإماراتية عن فيلم «تشيللو» مُبرزة الأرقام القياسية التي حققها في العرض الأول في المملكة.من جهتها، علقت صحيفة scoopempire عن فيلم «تشيللو»، منوهةً بالحماسة والاعتزاز الذي أبداه المُستشار تركي آل الشيخ بهذا المشروع، وامتنانه لكل من عمل فيه بلا كلل؛ لإخراج هذا الفيلم إلى الحياة. لافتةً إلى أنه مع التوقعات العالية المحيطة بأغنية «Cello»، ينتظر المعجبون إصدارها بفارغ الصبر.وتطرقت صحيفة Prague Reporter التشيكية لتفاصيل تصوير فيلم «تشيللو»، إذ أسهبت في الحديث عن المواقع التي تم فيها تصوير الفيلم في العاصمة التشيكية (براغ)، في Hradčanské náměstí بجوار قلعة براغ، وفي شارع Na Příkopě في المدينة القديمة، وفي قاعة Rudolfinum للحفلات الموسيقية الشهيرة، ومواقع إضافية في حي Malá Strana بالمدينة.يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، ذكر في تغريدة سابقة له على منصة «X» أن الإعداد لفيلم «تشيللو» استغرق عامين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما، فيما استغرق تصويره 8 أسابيع.وقال آل الشيخ: إن 70% من الفيلم تم تصويره في السعودية بين الرياض وضرما والعلا، و30% في أوروبا من قبل شركة وطنية سعودية، وعمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي تدربوا على المساعدة في التصوير، وتعلموا على أيدي أكبر المخرجين ومديري التصوير وفي الماكياج والملابس والديكور، وسيدبلج الفيلم لـ7 لغات، وسيعرض في دور السينما حول العالم وعدد من المنصات الرقمية.