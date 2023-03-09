أعلنت الإعلامية هتاف طرابيشي قرب إطلاق الجزء الثالث من برنامجها «هتافات مع هتاف» بعنوان «هتافات إبداعية» والذي سيركز على استضافة المبدعين من مختلف المجالات.

وكان الجزء الأول «هتافات اجتماعية» قد طرح المشكلات الاجتماعية وتقديم الحلول المنطقية من قبل مستشارين متخصصين، والجزء الثاني «هتافات ريادية» تحدثت خلاله مع ضيوف البرنامج عن أساسيات ريادة الأعمال بداية من صناعة الفكرة وحتى القانون التجاري على مدار 20 حلقة وعرض قصص نجاح لرواد الأعمال تساعدهم على دخول المجال التجاري.

وعن مسيرتها الإعلامية، قالت هتاف: «عشقت الإعلام قبل أن امتهنه، فمنذ نعومة أظفاري، كانت لي محاولات في كتابة قصص الأطفال، وكان شغفي الأول أن أمارس الصحافة، وانضممت لفريق الصحيفة الإلكترونية «عيون المدينة» حتى وصلت لرئيس تحرير الصحيفة لعدة سنوات»، مشيرة إلى أنها كانت إحدى منسوبات المركز الإعلامي بجامعة طيبة.

ولم يقف طموحها، بل توسع لإنشاء قناة على اليوتيوب باسم الإعلامية هتاف طرابيشي تتضمن مبادراتها المجتمعية المتمثلة في دعم الأسر المنتجة والمشاريع الناشئة لشباب وشابات المدينة المنورة عبر حسابها على سناب شات والذي استمر لمدة 3 أشهر، إضافة لمبادرة «يد واحدة لا تصفق» والتي انطلقت من المدينة المنورة وتستكمل في باقي مدن المملكة إن شاء الله، كما قدمت خلال برنامج «إفطارنا غير» على قناة MBC جولة رمضانية عاش خلالها المشاهد التعرف على أشهر الأكلات والعادات الرمضانية لأهالي المدينة المنورة.