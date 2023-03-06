أكدت الفنانة اليمنية سهى المصري، أنها أكتسبت خبرة كبيرة في مشاركتها ضمن فريق العمل في العمل الفني المسرحي السعودي «معلقاتنا امتداد أمجاد»، معربة عن شكرها للأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير أحمد بن سلطان (سهم)، لمنحها هذه الفرصة.وقالت المصري لـ«عكاظ»: أعتز وأفتخر بمشاركتي في هذه الفرصة وتحقيق نقلة نوعية في عالم الفن والمسرح العربي، واصفة مشاركتها بـ«العمل غير المسبوق».وأضافت: لقد كان عملاً غير مسبوق وفيه احترافية وتقنية مبهرة، موضحة أن ذلك العمل هو امتداد للإنجازات اليومية السعودية التي أبهرت العالم والتي تأتي ضمن خطة البناء والتنمية التي تشهدها السعودية والتي يشرف عليها قولاً وفعلاً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد نجاحات متسلسلة ومنها في مجال الفن، وباتت تنافس مسرح برودواي، وأصبحت تلقب بهوليوود العرب، مبينة أن الفن في السعودية لا يعنى فقط بالثقافة والتاريخ بل ويحتفل بالتقدم التقني والعلمي، وهذا من ضمن رؤية 2030 الشابة التي لا يحدها شيء.