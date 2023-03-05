لألحانه تركيبتها الخاصة، التي تعرّف به خير تعريف، صال وجال مع آلات الموسيقى فكان العود أقربها له، سافرنا معه إلى كل (الأماكن) عبر حنجرة فنان العرب محمد عبده، ووضع بصمته المتفردة لدى غالبية من نستمع لهم من المطربين وعبر أجمل أغانيهم..

كان لفناننتي العرب، حسب تصريحه نصيب الأسد من ألحانه، إذ كانت البداية مع نوال منذ ألبوم 96 وأغنية «الغريب إني أعاني»، وتوالت «نجوم الليل والغربة» و«إلا بزعل» و«ابيك بجنبي الليلة» وغيرها، وتغنت أحلام بألحانه «المحبة ما هي كلمة» و«ليه متضايق» و«أكثر من أول» والعديد الفريد من الألحان والمطربين خليجياً وعربياً..

حوارنا مع «قبطان الطرب» الملحن السعودي ناصر الصالح..

• بماذا يعرف ناصر الصالح نفسه عبر 3 جمل؟

•• ناصرالصالح ملحن سعودي.

• القبطان أحد الألقاب التي أُطلقت عليك، هل تحبذ الألقاب وما هو أقرب لقب إلى قلبك؟

•• الألقاب لا تعني لي كثيراً، ولكن أحب الألقاب لي قبطان الطرب.

• وصفت برامج المسابقات، في حديث سابق، بأنها مضيعة لوقت الفنان ومفبركة، هل ما زلت عند رأيك أم أن الوضع تغير في تلك البرامج؟

•• ما زلت عند كلامي عن برامج المسابقات ولم يتغير.

• أعضاء التحكيم مثلاً في برنامج سعودي آيدل، هل يحملون المعايير المؤهلة للتقييم؟

•• بالتأكيد كلهم فنانون يملكون الخبرة، ولكني لست مع المطرب أن يكون في لجنة التحكيم. أحبذ أن يكون ملحناً أو موزعاً موسيقياً أو صاحب خبرة في مجال الموسيقى.

• لو طلب منك اختيار 4 أعضاء للجنة تحكيم.. من ستختار؟

•• مشعل العروج، أحمد الهرمي، وليد سعد، وخالد عز.

• في ظل النهضةالفنية الحاصلة لمَ لا تكون هناك مسابقات وأكاديميات للتلحين؟

•• فكرة جميلة أن تكون هناك برامج مسابقات للملحنين، وطالبت بهذا الموضوع لقلة الملحنين والكل يريد أن يغني.

• من هو الملحن الذي تراه يملك صوتاً طربياً لم يظهر للنور بعد؟

•• الملحن خالد عز.

• من الفنان الأول عربياً - باستثناء محمد عبده - والفنانة الأولى عربياً؟

•• الفنان الأول عربياً عبدالمجيد عبدالله، وتتقاسم نوال وأحلام صدارة الفنانات العربيات.

• الفنان الذي يستمع له ناصر الصالح في أغلب أوقاته؟

•• عبدالمجيد عبدالله.

• تجربة تلحين القصيدة الفصحى.. متى سترى النور؟

•• للأسف لم أخض تجربة تلحين قصائد الفصحى. لحنت فقط أعمالاً وطنية.

• سر فني يفشيه الملحن ناصر الصالح للمرة الأولى؟

•• لا يوجد سر فني أخفيه.

• من الملحن الذي ترى فيه مستقبل الألحان السعودية؟

•• الملحن القدير طارق محمد.

• لحن لأغنية عربية أثار إعجابك؟

•• شبيه الريح وما عاد بدري.

• من الملحن الذي كان مثلاً أعلى لناصر الصالح؟

•• بليغ حمدي، وصالح الشهري، وسليمان الملا.

• برأيك هل هناك أغنية تجاوزت «الأماكن» من حيث الانتشار.. من ألحانك؟

•• جميع ألحاني الحمد لله منتشرة، ولكن تظل «الأماكن» الأكثر انتشاراً.

• ما هي أهم المشاريع القادمة لك، وهل هناك مطرب ستتعاون معه للمرة الأولى؟

•• نعم، هناك عدة تعاونات، وهناك مطربة سأتعاون معها للمرة الأولى، هي أصالة نصري.

• ما هو الهدف من الأغنية، هل هو النزول إلى مستوى الذائقة الفنية لدى المتلقي، أم الارتقاء بها؟

•• أكيد الهدف الارتقاء إلى ذائقة الجمهور لأن الجمهور جمهور راقٍ وواعٍ.

• 3 رسائل لـ3 شخصيات لمن توجهها؟

•• للمستشار تركي آل الشيخ على ما يقدمه لنا كفنانين، وإلى الداعم الحقيقي لي منصور البلوي، وإلى صديقي وأخي الأقرب إلى قلبي الشاعر علي عسيري.

• كلمة أخيرة.. ماذا تحب أن تقول عبرها؟

•• شكراً لك أخي أيمن، وشكراً لصحيفتكم الموقرة.