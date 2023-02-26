بعد نجاح حفلات جدة الغنائية لأكثر من 5 مواسم على عروس البحر الأحمر، يعود المطربان رامي صبري ورامي جمال لإحياء شتاء جدة بحفل غنائي كبير في الثاني من مارس المقبل، في قاعة جدة سوبر دوم للاحتفالات.

وكان رامي جمال قد أعلن عبر صفحته على «إنستغرام»، عن إحيائه حفلةً في مدينة جدة خلال الأيام المقبلة، وكتب «جمهور جدة الغالي، في انتظاركم يوم ٢ مارس أنا وصديقي الفنان رامي صبري في يوم هيبقى حلو بوجودكم من تنظيم 4M event وشكراً للمستشار تركي آل الشيخ».

وعلق رامي صبري عبر صفحته «أتشرف بوجودي معكم جمهور جدة العظيم يوم ٢ مارس أنا وصديقي الفنان رامي جمال عشان نهد الدنيا».

ويقدم الحفل الغنائي تجربة موسيقية مميزة بوجود أهم الفنانين الترند على الساحة الغنائية العربية.

وأوضح المدير التنفيذي لـ4M Events المهندس حمزة ناصر، أن «حفلات فورها» أقيمت على مدار خمسة مواسم، وأن ما يميزها هذه المرة أنها تختم برودة الشتاء بلهيب حماس فورها.

وأضاف « جمهور جدة ذواق، وهذه الفعالية تضم نخبة مميزة من الفنانين العرب خاصة الفئة الشابة الموجودة في الطليعة والذين يحظون بإقبال كبير من الشباب».