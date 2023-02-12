للعام الخامس على التوالي، تطلق أتيليه جدة للفنون الجميلة في الثامنة من مساء الخميس القادم معرض أهم وأشهر لوحة في كل بيت. وسيستمر المعرض الذي ترعاه السيدة نجود طلال زاهد شهرا كاملا.

وقال مدير «أتيليه جدة» هشام قنديل: «فكرة هذا المعرض بدأت قبل 14 عاما، اقتباسا من معرض الفن للجميع، وذلك بمباركة من مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع»، موضحاً أن المعرض يسعى إلى تحقيق التواصل بين الفنان والجمهور والارتقاء بالذوق الجمالي.

ويشارك في المعرض عدد من الفنانين السعوديين أبرزهم عبدالله حماس، عبدالله إدريس، أيمن يسري، محمد الأعجم، إبراهيم النغيثر، نوال مصلي، فهد خليف، محمد الرباط، رياض حمدون، وهيب زقزوق، عبدالرحمن المغربي، سعيد العلاوي، أحمد الخزمري، زمان جاسم، عبدالرحمن مغربي، محمد الشهري، نهار مرزوق، باسم الشرقي، علا حجازي، ريم الديني، محمد الجاد، ثامر الرباط، مشاعل طاهر، أماني غيث، تالة سراج، فايزة مهدي، سوزان الغامدي، سحر عناني، وهبه عطار، أماني برديس، كواكب العامر، كما يشارك فنانون من مصر في مقدمتهم شاكر المعداوي، عماد رزق، مصطفى رحمة، عماد إبراهيم، مرفت شاذلي، عصمت داوستاشي، محسن شعلان، عبدالوهاب عبدالمحسن، إبراهيم الدسوقي، محمود حامد، عادل ثابت، محمد التهامي، هدير جمال، أسماء مجدي، خالد عقل، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين المغربيين بينهم الفنان والشاعر محمد الشهدي، ومن اليمن مريم بفلخ، وصادق غالب، وسمر الصبري، ومن سورية الفنانة لميس الحموي، ومن لبنان الفنانة غادة المعوشي، ومن الصومال الفنان عبدالعزيز بوبي.