أعلنت الفنانة بلقيس فتحي حصولها على إذن تسجيل أغنية «ما بين طرفة عين» للفنان الراحل طلال مداح، التي كتب كلماتها ولحنها الفنان أبوبكر سالم بلفقيه، بعد الانتشار الواسع للمقطع الذي شاركت به في «ليلة صوت الأرض» ضمن «الميدلي» المسجل بطريقة «البلاي باك» مع مجموعة من الفنانات. وأوضحت بلقيس أنها حصلت على موافقة من ورثة الراحل طلال مداح ممثلين في نجله عبدالله الذي رحب بفكرة غنائها كاملة، مشيرة إلى أن الملحن «سهم» سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا العمل، مؤكدة أنها بصدد تسجيلها في غضون الأيام القادمة، وبثها عبر قناتها على يوتيوب وحساباتها على مواقع التواصل.