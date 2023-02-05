ينطلق مساء الخميس المقبل في جدة، معرض بيكاسو الصغير 4 (4 Little Picasso)، بمشاركة 36 طفلاً و100 عمل فني، في صالة المعارض بالمركز السعودي للفنون التشكيلية، بجاليري عبدالله القصبي للفنون والثقافة بجدة.

المعرض الذي يطلقه أحد أبرز الفنانين التشكيليين السعوديين نهار مرزوق يجسد خيال 36 طالباً موهوباً في مجال الرسم بكافة ألوانه وأشكاله ومدارسه، بعد أن صقلت مواهبهم بالمركز بإشراف وتدريب عدد من الفنانين السعوديين المحترفين.

ولعل المتأمل في الساحة التشكيلية يعي تماماً دور الاهتمام بمواهب الأطفال سعياً لصقلها وتنميتها ليتسيدوا المشهد التشكيلي في المستقبل القريب، كون مسيرة كبار التشكيليين العالميين تؤكد أن التشجيع والاهتمام والرعاية هي من دفع بهم لأن يصبح لهم شأن في مجال الفنون البصرية.

ويشارك في المعرض كل من الأطفال؛ البتول طلال المحضار،​ الجوهرة بنت خالد بن عبدالعزيزآل سعود، أحمد محمد عماد الشربجي، ​أمير وائل جمعة الصعبي، ​بيسان جلال، تالي هتان الجعلي، تاليا مسعود، جنى محمد العماوي، جود حمزة، خديجة كعكي، دانه الهاشمي، دانية مسعود، ديانا جمال حريري، راكان سناي، ربى فايز باحارثة، سلطانة السليمان، سليمان غوان، سنا بدر الدين عطري، ضوا بنت خالد بن عبدالعزيزآل سعود، عالية طلال السليمان، عبدالملك بن محفوظ، غسان حامد النزاوي، فرح أحمد مشاط، فيصل أحمد مشاط، ​ليان صديق،​ ليان علي الغامدي، ​لينا المرزوقي، ​ماريا مازن اسماعيل، ​ملك أحمد أبار، ​ميرا ناصر سعد العسيري، ​نور كعكي، ​هالة مازن اسماعيل، ​هدى مهند صوي،​ هديل عصام، ​هيام ناغي، ​هيفاء طاهر الخطيب.