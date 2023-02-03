شهدت دور العرض السينمائية فى مصر إقبالاً كبيراً من الشباب خلال الأسبوع الأول المنتهي اليوم (الجمعة) من إجازة نصف العام الدراسي، حيث حرص عدد من المنتجين على تأجيل العروض لطرحها في إجازة نصف العام الدراسي، لتحظى بأكبر قدر من الإيرادات.

ولأول مرة خلال إجازة نصف العام الدراسي في مصر، تسيطر أعمال الكوميديا على دور العرض المصرية، وهو ما أدى إلى جذب عدد كبير من الشباب والفتيات، لتحقق تلك الأعمال أعلى الإيرادات بما يقارب 13,5 مليون جنية.

وجاء الفيلم الكوميدي «نبيل الجميل أخصائي تجميل» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي، ويقدم هنيدي شخصية دكتور تجميل، مع الفنانة نور التي تقوم بشخصية دكتورة تجميل، وتحدث مفارقات كوميدية بينهما، جاء في صدارة شباك تذاكر الأفلام خلال أسبوع بـ 11 مليونا و212 ألف جنيه، وهو رقم قياسي لم يسبق أن حققه أي فيلم خلال أجازة نصف العام الدراسي.

وجاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات السينمائية المصرية، فيلم «شلبي» الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، للفنان كريم محمود عبد العزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وحقق الفيلم إيرادات ما يقرب من 600 ألف جنية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب «صابر» الذي يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها «شلبي» ويسعى لتحقيق الشهرة والمغامرة لتغيير حياته وتتصاعد الأحداث.

وفي المركز الثالث فيلم «أخي فوق الشجرة» بـ 450 ألف جنيه، والفيلم من بطولة النجم رامز جلال ونسرين طافش وحمدي الميرغني، وتدور أحداثه الكوميدية حول قصة شاب انطوائي يدعى «علاء» يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وفي المركز الرابع «فيلم المطاريد» الذي حقق إيرادات بلغت 252 ألف جنيه، بطولة إياد نصار ومحمود الليثي ومحمود البزاوي، وقبع في المركز الخامس والأخير «فيلم اتنين للإيجار» حيث حقق أمس إيرادات بلغت 97 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخص يدعى صلاح يعود من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف غير المتوقعة.