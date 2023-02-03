يشارك عدد من التشكيليين السعوديين في السادس من فبراير الجاري بمعرض تشكيلي تزامناً مع احتفالات دولة الكويت باليوم الوطنى، وذلك ضمن جماعة الفن الخليجية التي أقامت أول معرض لها في جدة عام 2017، والمعرض الثاني بسلطنة عمان عام 2018.

وجماعة الفن مكونة من مجموعة فنانين من دول مجلس التعاون الخليجي، اختلفت توجهاتهم الفنية وجمعهم حب الفن، ليقدموا في معرضهم الثالث الذي حمل عنوان «خليجنا واحد» عدداً من الأعمال الفنية.

ويضم المعرض 15 فناناً وفنانة يمثلون الحركة التشكيلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم: من السعودية (أحمد الخزمري، محمد الشهري، دلال الجارودي، نهار مرزوق، سلمى الشيخ)، ومن الإمارات فاطمة الحمادي، والبحرين زكية زادة، ومن دولة قطر (حصة كلا، راشد المهندي، محمد العتيق)، ويشارك من سلطنة عمان (حمد السليمي، سامي الغاوي، عبدالكريم الرواحي)، ومن دولة الكويت (علي البداح، فاضل الرئيس، نورة العبدالهادي، منال الشريعان). كما يستضيف المعرض عدداً من النحاتين وهم (خزعل القفاص، فهد الهاجري، علي نعمان).

ويقدم المعرض رسالة سامية للتوعية بأهمية الفنون البصرية، حيث اتحدت أرواح وألوان الفنانين الخليجيين مع بعضهم البعض حباً وانتماءً وولاءً لأوطانهم الخليجية، واحتفالاً بأيامهم الوطنية. وأكد الفنان محمد الشهري لـ«عكاظ» أن جميع فناني المجموعة على أتم الاستعداد للمشاركة في احتفالات الأيام الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي كافة.