يظهر الفنان كاظم الساهر، غداً الخميس، عبر قاعة مرايا العاكسة التي تعد أكبر مبنى مغطى في العالم؛ لتقديم مجموعة من أغانيه لجمهوره، وذلك امتداد لنخبة نجوم الفن في العالم العربي الذين قدموا حفلات في شتاء طنطورة ومنهم محمد عبده وماجد المهندس وأصالة نصري. كما قدمت الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى عرضاً خاصاً بعنوان «شرفات الجديدة» لإحياء التراث المحلّي من شرفات منازل «الجديدة» مع مقطوعات موسيقية مُبهجة، من خلال تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وهيئة الموسيقى السعودية.

وتشهد العلا سلسلة حفلات ومشاركة مجموعة من نجوم الموسيقى والفن في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم حفلات في بلدة العلا القديمة ويقدم عازف البيانو اللبناني الشهير غي مانوكيان حفل يشاركه في إحيائه عازف الكمان العالمي الإسباني آرا ماليكيان.

كما يُقام حفل الموسيقي اللبناني المبدع غي مانوكيان الذي سيتعاون مع أحد ألمع الأسماء الموسيقية على مستوى العالم الإسباني آرا ماليكيان في 26 يناير.

وتتيح سلسلة حفلات العُلا للجماهير فرصة اللقاء بنجومهم المفضلين في وجهة سياحية استثنائية للاستمتاع بلحظات وتجارب خاصة تمزج بين الجانب التاريخي والإرث الثقافي في مواقع راقية ومناظر خلابة.

وبهذه المناسبة قال النجم العراقي كاظم الساهر: «المشاركة على أرض العُلا تُعد مناسبة خاصة بالنسبة لي، فهي أحد أكثر المواقع الجميلة والفريدة من نوعها على مستوى العالم. وأتطلع للقاء جماهيري العزيزة في مرايا وستكون لحظة مميزة في مسيرتي الفنية».

في حين عبّر النجم اللبناني غي مانوكيان عن سعادته بالمشاركة في سلسلة حفلات العُلا وتطلعه لتقديم حفل رائع إلى جانب آرا ماليكيان. وأضاف: «نادراً ما تشاهد حول العالم أماكن بهذا السحر والروعة مثل البلدة القديمة. ومتحمس للحفل الموسيقي الذي سيكون عرضاً خاصاً يتناسب مع قائمة الفعاليات الثقافية التي تساعد في خلق ذكريات جميلة في هذا الموقع الاستثنائي».

وقال آرا ماليكيان الإسباني الذي ينحدر من أصول لبنانية وأرمينية: «فخر كبير أن أقدم عرضاً في العُلا، وأتطلع مرة أخرى للمشاركة في لحظة مميزة في البلدة القديمة مع الجماهير. العُلا منطقة مذهلة بالفعل ومهمة بالنسبة للجانب الثقافي الذي تتمتع به السعودية. وأتشرف بأن أكون جزءاً من رحلة المملكة الفنية والموسيقية».